Konu hakkında açıklamada bulunan Gelecek Partisi Çorum İl Başkanı İsmail Barış Coşgunsu, milletvekili aday adaylığı müracaatlarının dün itibariyle başladığını ve 23 Mart 2023 Perşembe günü saat 17.00’de sona ereceğini bildirdi.

Başvuruların Gelecek Partisi İl Başkanlığına ya da Genel Merkeze yapılabileceğini vurgulayan Coşgunsu, özel aidatların erkek adaylardan 10 bin TL, kadın ve gençlerden 5 bin TL, engelli bireylerden ise 2 bin TL olarak belirlendiğini kaydetti.

Coşgunsu, 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerin ülkemiz ve Çorum için hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Adalet, demokrasi, refah, eşitlik, siyasi ahlak ilkelerinin adresi olan Gelecek Partisi'ne milletvekili adayı adaylığı için başta kadınlarımız ve gençlerimiz olmak üzere bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz” dedi.

(Aliye ÖNCEL)

