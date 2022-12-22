Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve Etik Kurulu Üyesi Av. Rumi Bekiroğlu, İl Başkanı Barış Coşgunsu, Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, İl Kadın Kolları Başkanı Selma Bayrakdar ile diğer parti yöneticileri, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ile bir süre sohbet ederek siyasi gelişmeleri, ülke ve Çorum gündemini değerlendirdi.

Gelecek Partisi heyeti; CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Belediye Meclis Üyesi Didem Tokgöz, İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kadın Kolları temsilcileri tarafından karşılandı.

Altılı Masa’nın temsilcileri CHP ve Gelecek Partisi yöneticileri, karşılıklı istişarelerde bulunarak çeşitli konuları ele aldı. (Haber Merkezi)

