Buna göre Gelecek Partisi İl yöneticileri CHP İl Başkanlığı görevine getirilen Ümit Er’e kutlama ziyaretinde bulundu. Gelecek Partisi İl Başkanı İsmail Barış Coşgunsu, İl Kadın Politikaları Başkanı Selma Bayrakdar, İl Başkan Yardımcıları Hüseyin Fışkın, Nergis Sonlu ve İl Sekreteri Hülya Kaşıkçı’dan oluşan heyet CHP İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Ümit Er ile bir süre sohbet etti.

Ziyarete CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar ile İl Yönetim Kurulu Üyesi Feza Piroğlu da katıldı. İl Başkanı Ümit Er, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gelecek Partisi heyetine teşekkür etti.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şube Yönetim Kurulu üyeleri de CHP İl Başkanı Ümit Er’i ziyaret etti. ADD Yönetim Kurulu Üyeleri; Yıldırım Çıtak, Emine Gürler Aydaş, Ahmet Ceyhan, Halil Ibrahim Kaçay ve Sefa Batak, Ümit Er’i kutlayarak görevinde başarı dileklerini iletti.

CHP İl Başkanı Ümit Er, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, heyete teşekkür etti.

(Uğur GÖRKEM)

