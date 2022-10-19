Gelecek Partisi İlçe Başkanlığına atanan Umut Doğan’ı ilk kutlayanlar arasında ise Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ve Kurucular Kurulu üyesi ve Karadeniz Bölge Koordinatörü Av. Rumi Bekiroğlu oldu.

Mecitözü İlçe Başkanı Umut Doğan’a yeni görevinde başarılar dileyen Davutoğlu ve Bekiroğlu, Doğan’ın partilerini en iyi şekilde temsil edeceklerine inandıklarını söyledi.

Umut Doğan’a atama kararı yazısını İl Başkanı Barış Coşgunsu teslim ederken, parti rozetini ise Teşkilat Başkanı Selim Temurci taktı.



(Haber Merkezi)

