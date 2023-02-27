Gelecek Partisi İl Başkanı Coşkunsu’ya ziyaretinde İl Başkan Yardımcısı Uysal Öztürk ile İl Kadın Kolları Başkanı Selma Bayraktar’da eşlik etti.

Vatandaşlarla sohbet eden İl Başkanı Coşkunsu, ilçelerde de teşkilatlanmalara devam ettiklerini, bu kapsamda Kargı’da yaptıkları çalışmalarda Yaşar Akkuş’un ilçe başkanlığına uygun görülerek atamasının yapıldığını belirtti.

Yaşar Akkuş’un ilçe siyasetine yön vererek güzel çalışmalar yapacağına inandıklarını belirten İl Başkanı İsmail Barış Coşkunsu, ‘’Kargı’ya Gelecek Partisi teşkilatımız hayırlı olsun’’ dedi.

(Uğur GÖRKEM)

