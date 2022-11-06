Çorum FK’nın başındaki ilk maçında Bayburt Özel İdare karşısında 3-0’lık galibiyet sevinci yaşayan teknik direktör Tahsin Tam, oynanan oyun ve alınan sonuçtan dolayı memnun olduğunu söyledi.

Özellikle ikinci yarıda farkı daha da artırabilecek pozisyon bulduklarını kaydeden Tahsin Tam, “İhtiyacımız olan güzel başlangıç için gerekli konsantrasyonu fazlasıyla ortaya koyduk.

Oyunun kontrolünü maç boyunca elimizde tuttuk. Merkezde kurduğumuz pas bağlantıları sonrası gerçekleştirdiğimiz kanat atakları ile etkili pozisyonlar ve goller bulduk. Özellikle ikinci yarı farkı daha da açabilecek pozisyonlar yakaladık.

Genel anlamda, hücumda ve savunmada kompakt, disiplinli bir oyun ortaya koyduk. Alınan skordan ve ortaya konulan performanstan memnunum. Geleceğe umutla bakabileceğimiz bir görüntü ortaya koyduk.

Kenetlenerek, Çorum FK’yı hak ettiği yere, güzel günlere taşıyacağımızdan şüphem yok. Desteğini esirgemeyen bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

