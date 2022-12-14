Geçici Hayvan Bakımevi yapım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenlendi. Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın’ın odasında komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye bir firma katıldı.

Çorum Merkez, Bahçelievler Mahallesi, 171/84 ada/parselde bulunan Veteriner İşleri Müdürlüğü ile 171/83 ada/parselde bulunan Bahabey Çamlığı rekreasyon alanı içerisinde de kamera ve sokak aydınlatma yapım işi ve Çorum Merkez Bahçelievler Mahallesi, 171 ada 84 numaralı parsele toplam 1580 metrekare inşaat alanı ve 980 metrekare oturum alanı olan, 330 gün içerisinde bitirilecek olan ve yaklaşık maliyeti de 29 milyon 231 bin TL olarak belirlenen yapım işi için Aytekin Taahhüt İnşaat firması tarafından 28 milyon 996 bin TL teklif verildi.

Komisyon Başkanı Leyla Sayın ihale sonucunun firmaya resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

