Profesyonel futbol liglerindeki 11.sezonunu geçiren Çorum FK, ilk 10 haftalar itibariyle, en kötü 5 performansından birini bu sezon ortaya koydu.

Bu sezona, 2.Lig Beyaz Grup’ta “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk parolasıyla başlayan Çorum FK, son 3 maçında sahadan mağlubiyetle ayrılırken, ilk 10 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi aldı. 16 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, attığı 14 gole karşılık kalesinde 11 gol gördü.

REKOR 21 PUAN

Profesyonel liglerdeki 11 sezonun yedisini 3.Lig’de geçiren, son 4 sezondur da 2.Lig’de mücadele eden Çorum FK, ilk 10 haftalar itibariyle, en iyi performansı geçen sezon ortaya koydu. Teknik direktör Ahmet Yıldırım nezaretinde, 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Çorum FK, 21 puan topladı. Bu maçlarda 17 gol atan kırmızı-siyahlı takım, kalesinde sadece 4 gol gördü. 21 puan, 10.haftalar itibariyle Çorum FK’nın topladığı en çok puan olarak kayıtlara geçti.

En iyi ikinci performans, 2017-2018 Sezonuna ait. Çorum FK, teknik direktör Yusuf Tokuş nezaretinde 10 karşılaşmada 5 galibiyet, 5 beraberlik alarak 20 puan toplayan Çorum FK, yenilgi yüzü görmezken, attığı 21 gole karşılık 11 gol yedi.

Çorum FK’nın en iyi üçüncü performansı ise 2019-2020 Sezonuna ait. Teknik direktör Bahri Kaya nezaretinde 6 galibiyet, 1 beraberlik alıp 19 puan toplayan Çorum FK, 3 mağlubiyet aldığı periyotta 13 gol atıp, kalesinde 10 gol gördü.

EN KÖTÜ PERFORMANS İLK SEZON

Çorum FK, ilk 10 haftalar itibariyle en kötü performansı ise profesyonel liglerdeki ilk sezonu olan 2012-2013 Sezonunda ortaya koydu. Teknik direktör Hayrettin Gümüşdağ nezaretinde, 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi alan Çorum FK, hanesine sadece 11 puan yazdırabilirken, 12 gol atıp, 13 gol yedi.

Çorum FK, 2013-14 Sezonunda 15, 2014-2015 Sezonunda 15, 2015-2016 Sezonunda 16, 2016-2017 Sezonunda 17, 2017-2018 Sezonunda 20, 2018-2019 Sezonunda 16, 2019-2020 Sezonunda 19, 2020-2021 Sezonunda 14, 2021-2022 Sezonunda 21, bu sezon ise 16 puan topladı.

2018-2019 SEZONU İLE BU SEZON AYNI

Çorum FK’nın 2018-2019 Sezonun ilk 10 haftasındaki verileri ile bu sezonun ilk 10 haftasındaki verileri birebir aynı. Kırmızı-siyahlılar, bu iki sezonda da beşer galibiyet, birer beraberlik, dörder yenilgi alırken, 14 gol atıp, 11 gol yediler ve 16 puan topladılar.

(Hüseyin AŞKIN)

