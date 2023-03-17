Ama ikinci yarının başında golü bulduk. Üstüne rakip de 10 kişi kalınca biraz rahatlama oldu diyelim. Saçma sapan yediğimiz iki golle maç bir anda 2-1 oldu. Sonradan 2-2 yaptık ama bu maçın bahanesi olamaz. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Ama liderlik koltuğuna oturduğumuz için de mutluyuz” dedi.

Geçen sezon Niğde Anadolu FK’nın Çorum FK’yı 5-2 yendiği maçta Niğde ekibi adına Çorum FK’ya golü bulunan Eren Aydın, açıklamasının son bölümünde ise, “Benim bu camiaya bir borcum var. Geçen sezondan bu camiayı Play-Off’tan biraz sıkıntılı yapmıştık. İnşallah bu sezon o kupayı Çorum’a getireceğiz, başka yolu yok” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)

