Orta Kuşak futbol turnuvasının akıbeti belli oldu Orta Kuşak futbol turnuvasının akıbeti belli oldu

Ama ikinci yarının başında golü bulduk. Üstüne rakip de 10 kişi kalınca biraz rahatlama oldu diyelim. Saçma sapan yediğimiz iki golle maç bir anda 2-1 oldu. Sonradan 2-2 yaptık ama bu maçın bahanesi olamaz. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Ama liderlik koltuğuna oturduğumuz için de mutluyuz” dedi. 
Geçen sezon Niğde Anadolu FK’nın Çorum FK’yı 5-2 yendiği maçta Niğde ekibi adına Çorum FK’ya golü bulunan Eren Aydın, açıklamasının son bölümünde ise, “Benim bu camiaya bir borcum var. Geçen sezondan bu camiayı Play-Off’tan biraz sıkıntılı yapmıştık. İnşallah bu sezon o kupayı Çorum’a getireceğiz, başka yolu yok” dedi.
(Hüseyin AŞKIN)
 