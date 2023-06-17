Alınan bilgiye göre, Mücahit K.(23), arkadaşı Mertcan B.(23) ile birlikte tanımadıkları kişilerce bir araca bindirilerek Bahçelievler Mahallesi Şehitlik yakınlarında bulunan Melik Gazi Türbesi’ne getirildi.

Kendilerini türbeye getiren kişilerle tartışan Mücahit K., bacağından tüfekle vurularak yaralandı.

Mustafa B.(26) ise Çorum-İskilip yolu Seydim Köyü yakınlarında araç beklediği esnada yanına yaklaşan motosikletli kişi yada kişilerce açılan ateş sonucu bacağından yaralandı.

Mücahit K. sağlık ekiplerince, Mustafa B. ise özel bir araçla getirildikleri Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polis ve jandarma ekipleri yaralama olayını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.