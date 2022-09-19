Gaziler Günü nedeni ile Çorum Valiliği tarafından bugün ilk olarak şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları onuruna kahvaltı programı gerçekleştirilecek. Anitta Otel’de yapılacak programın ardından 10.45’te Şehitlikte tören yapılacak. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayacak törende Valilik, Belediye Başkanlığı, Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malûlleri Derneği, Türkiye Harp Malûlü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Çorum Şubesi, Muharip Gaziler Derneği Çorum Şubesi çelenkleri Atatürk Anıtı’na sunulacak.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından buradaki şehit kabirleri ziyaret edilerek Kur’an-ı Kerim ve dua okunacak.

Gaziler Günü kapsamında saat 11.30’da ise Çorum Belediyesi Bando ve Mehteran Takımı Kadeş Barış Meydanı’nda konser verecek. Ulucami’de ise saat 12.15’te tüm şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden gazilerin ruhuna Mevlid-i Şerif okunacak.

(Volkan SINAYUÇ)

