Sungurlu Küçük Polatlı köyünden Uzman Çavuş Ahmet Dağhan, Pençe-Kilit Operasyonunda el yapımı patlayıcının patlaması sonucu yaralanmış, GATA’da tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu olmuştu.
Uzman Çavuş Ahmet Dağhan ile Seher Dağhan çifti evlenme kararı aldı. Sungurlu Belediyesi’nde Merve Dağhan Gerçekcioğlu’nun kıydığı nikâhla dünya evine giren çiftinin düğünlerinin ileride belirlenecek bir tarihte gerçekleştirileceği öğrenildi.
ÇORUM HABER genç çifti kutlar ömür boyu mutluluklar diler.
(Volkan SINAYUÇ)