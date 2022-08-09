Ne var ki, Gazi Caddesi’nden Saat Kulesi yönüne giden araçların Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’ne dönmeleri mümkünken, Samsun yönüne giden araçların dönmeleri imkân dahilinde değildi.

Bu bakımdan da işlerlik sağlamak üzere, Belediye tarafından burada kavşak düzenlemesi ve sinyalizasyon sistemi kurulması yoluna gidildi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, Filistin gezisi dönüşü, Gazi Caddesi ile Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nin birleştiği noktada başlatılan kavşak ve sinyalizasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

(Haber Merkezi)