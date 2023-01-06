Yüncü Gazi” namıyla maruf Gazi Akgönül (90) önceki gün tedavi gördüğü Ankara Başkent Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Akgönül Toptan Gıda firması sahipleri önceki dönem Belediye Meclis Üyesi Kamil Akgönül, Talip ve Galip Akgönül’ün babaları, TSO Meclis Üyesi Mustafa Akgönül’ün dedesi olan Gazi Akgönül’ün Akşemsettin Camii’nde Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Kalp yetmezliği nedeniyle uzunca bir süredir tedavi görmekte olduğu Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde önceki gün öğle saatlerinde hayatını kaybeden ilimizin tanınmış şahsiyetlerinden Mali Müşavir İsmet Ahlatcı’nın amcası, Hatice Ahlatcı’nın eşi, Şule, Jale, Hale ve Elif Ahlatcı’nın babası, Kemal Kadiroılu, Yusuf Önder, Ufuk Öztatar ve Fatih Şahin’in kayınpederi Belediye’den emekli ayakkabıcı esnafı Rahmi Ahlatcı’nın (75) da cenazesi Akşemsettin Camii’ndeki namazın ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

Akşemseddin Camii’nde ayrıca Boğacık köyünden gelme, sıvacı ustası, işadamı sanayi esnafı İsmail Yılmaz ve Osman Yılmaz’ın amcası, eğitimci merhum Şakir Erkan’ın kayınpederi olan Osman Yılmaz ile vefat eden Hüseyin Kuyumcu’nun da cenaze namazı kılındı.

Cenazelere merhumların aileleri ile birlikte eski Sağlık Bakan Yardımcısı eski Çorum Milletvekili Agah Kafkas, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Belediye Meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

ÇORUM HABER merhumlara Allah’tan rahmet, aileleri ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

