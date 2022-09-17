Yazılı basın sektöründe 33 bini aşkın kişinin istihdam edildiğini, gazeteler ile Basın İlan Kurumu’nun bir anlamda iş ortağı olduğunu aktaran Erkılınç, tirajların çok düştüğüne ve sayfa sayılarını azaltma taleplerinin geldiğine işaret ederek “4 milyonluk şehrin gazeteleri, ‘1000 adet basalım’ diyor. Sen şimdi bu gazetenin tümünü bile satsan, yayınladığın ilanı arzu edilen ve amacını karşılayacak şekilde muhatabına ulaştırmış olacak mısın?” diye sordu.

Kamu kaynaklarının verimli ve doğru kullanımın önemine işaret eden Erkılınç, kamu kurumlarının, görünürlüğü her geçen gün azalan gazetelere ilan vermekten imtina eder hale geldiğini, bundan işini iyi yapan gazetelerin de zarar gördüğünü vurguladı.

“Ne acıdır ki halen ‘resmi ilan almak için ne yapmamız lazım’ şeklinde arayanlar oluyor. Ortada gazete yok, sadece tek bir derdi var ilan almak. Sorsan ‘kamu görevi yapıyorum’ diyecek” diyen Erkılınç, nitelikli gazetecilik yapmayan ve resmi ilandan başka geliri olmayan gazetelerin artık yaşama şansının kalmadığının altını çizdi.

Teknolojinin anlık enformasyona imkân tanıdığını ve dolayısıyla ertesi güne kalan haberlerin ilgi çekmediğini anlatan Erkılınç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün günde 70-80 milyon tık alan internet haber siteleri var. Siz diyebilir misiniz onlar gazetecilik yapmıyor. Aralarında çok çok iyileri var. Zaten bizim kast ettiklerimiz onlar. Bize bağlı tüm gazetelerimizin internet siteleri var. Bunların tamamının her anlamda ciddi bir altyapı hazırlığı ile yayıncılık yapmasını arzuluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bölge toplantılarında, kimi çevrelerce yasanın ardından gazetelerin kapatılacağına ilişkin dezenformasyon yapıldığını gördüklerini aktaran Erkılınç, “Açık söylüyorum; bunu ortaya atanlar, sizlerin sırtında kurdukları tahtlarının yıkılmasını ve küçük iktidarlarını kaybetmeyi istemeyenlerdir. Her şeyden önce Anayasa var. Ona gelinceye kadar kanun, ‘resmi ilanların yayın mecrası gazetedir’ diyor. Şimdi yanına internet sitesi geliyor. Mümkün olabilir mi gelip gazeteyi kapatmak? Kimin haddinedir? Bu dezenformasyonu üretenler, öncelikle ellerimizden kayıp giden 4 bin adet icra ilanının muhasebesini yapacak” değerlendirmesinde bulundu.

Hattatların matbaanın gelişini, radyonun televizyonun gelişini nasıl engelleyemediyse gazetelerin de internet sitelerinin gelişini engelleyemeyeceğinin altını çizen Erkılınç, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Doğal seleksiyon denilen bir olay var. Yaşam mücadelesi sırasında canlıların genetik yapısında değişim olmaksızın farklılaşması. Bizim burada tam olarak bahsettiğimiz de budur. Gazetelerimizin geninde haber, yani gazetecilik var. Meslek sürecek, sadece mecra sayısı gerçek manada ikiye çıkacak.” (Haber Merkezi)

