Servet (Seyfettin) Mete, 1 Ağustos 1988’de ÇORUM HABER’de mesleğe ilk adımını atmıştı. Ve meslekte 35. yıla girişini, her platformda “ustam” dediği Mehmet Yolyapar’la ve ÇORUM HABER mensuplarıyla birlikte pasta keserek kutladı.

Şimdi kendisi de “kıdemli” gazeteciler arasında yer alan Servet Mete, ÇORUM HABER’den sonra Merhaba ve Dost Haber gazetelerinde yönetici olarak görev yapmıştı. Mete, halen Cumhuriyet ve Oda TV’nin Çorum Temsilcisi, Ajans 19 internet sitesinin sahibi.

ÇORUM HABER, Servet Mete’nin gazetecilikte 35. yılını kutluyor, başarılı daha nice yıllar diliyor. (Rıfat KARA)