Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Baran, gazeteciliğin onurlu ve çok anlamlı sorumluluklar taşıyan bir meslek olduğunu belirterek, “Bu işe gönül veren arkadaşlarımızın yaşadıkları zorlukları, gece gündüz verdikleri emeği toplum olarak takdir etmememiz olanaksız” dedi.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Basın ulusun ortak sesidir. Bir güç, bir okul bir yol göstericidir” sözünü paylaşan Baran, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Gazetecilik onurlu ve çok anlamlı sorumluluklar taşıyan bir meslek. Bu işe gönül veren arkadaşlarımızın yaşadıkları zorlukları, gece gündüz verdikleri emeği toplum olarak takdir etmememiz olanaksız.

Üstlendikleri her görevi, her koşulda sürdürmeye çalışan ve İlimizin kalkınmasında, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişmesinde de önemli katkılar sağlayan yerel basınımızın büyük bir özveri içerisinde çalışmaları takdire şayandır.

Zor şartlar altında bile görev bilincini kaybetmeyen, üstün gayreti ile habercilik anlayışından ödün vermeksizin fedakârca çalışan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, İlimize ve ülkemize verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, başarılı çalışmalarının devamını dilerim.”

Editör: HABER MERKEZİ