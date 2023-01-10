10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayan Şen, şunları söyledi:

“Tabi ki basın çalışanlarımız bunları yaparken en zor şartlarda ve her koşulda yerine getirmekteler. Ama ona rağmen ne yazık ki ülkemizdeki basın çalışanları ve yereldeki basın çalışanlarımız bu zor ve onurlu görevlerinin karşılığı olan, gerek ücret, gerek sosyal haklar, gerek sendikal hakkı verilmeli ve daha iyi çalışma koşulları sağlanmalıdır. Bu anlamda basın çalışanlarımıza özlük haklarının genişletilmesi ve daha iyi ücretlerle çalışmaları dileğiyle tekrar şahsım ve Belediye-İş Sendikası adına, 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü kutluyorum, tüm gazete çalışanlarına saygılarımla.” (Haber Merkezi)

