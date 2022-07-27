Gelecek Partisi Çorum İl Başkanlığı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nda basın mensuplarını unutmadı.
Gelecek Partisi Genel Merkez yöneticilerinin parti binasında yaptıkları toplantıya katılan basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlandı.
Gazetecilere kalem hediyesinde bulunan parti yöneticileri, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla gece-gündüz demeden kamuoyunu doğru bilgilendirmek için emek sarf eden tüm basın mensuplarının günlerini kutladılar.
Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşgunsu ve Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin de, basın mensuplarının günlerini kutlayarak, çalışmalarında başarılar dilediler. (Haber Merkezi)