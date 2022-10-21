Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü münasebetiyle yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.

Tokgöz mesajında, gazeteciliğin geçmişten günümüze önemini koruyan kutsal meslekler arasında yer aldığını ifade ederek, “Kamuoyuna haber ve bilgi akışını tarafsız bir biçimde yansıtmak, toplumsal sorunları dile getirmek, demokrasi gelişimine katkı sağlamak için gece gündüz demeden, zaman zaman zor şartlar altında uğraş veren tarafsız ve güvenilir haberciliği kendine ilke eden tüm gazetecilerimizin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun” dedi.

AK Parti ve MHP’nin oylarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen sansür yasasıyla gazetecilerin çalışma alanlarının daha da daraltıldığını dile getiren Ulaş Tokgöz, şöyle konuştu:

“CHP olarak daha öncede dile getirdiğimiz gibi biz bu sansür yasasına karşıyız. Zaten zor şartlar altında çalışan basın mensuplarını bu yasayla mevcut hükümet tarafından kontrol altına alınmak isteniyor.

Gazetecilerin özgürce haber üretmesinin, doğruları yazmasının önüne geçilmek isteniyor. Gerçekleri saklamak isteyenler gazetecileri sansür yasasıyla tehdit ediyor. Sansür yasasına rağmen gazeteciler hiçbir zaman doğruları yazmaktan korkmayacaktır ve gazetecileri hiçbir zaman mevcut hükümet yıldıramayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle Çorumlu tüm basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.” (Haber Merkezi)

