“Dördüncü kuvvet medya” nitelemesinin basının gücünü ve etkisini vurgulamak bakımından son derece anlamlı olduğunu dile getiren Türk Büro – Sen Şube Başkanı Dağaşan mesajında olumsuz şartlar altında, düşük ücretlerle, can güvenliği olmayan çatışma alanlarında her türlü tehlikeye rağmen görevlerini layıkıyla yapmaya çalışan basın çalışanlarının yaşadığı sorunların bir an önce çözülmesini temenni ettiğini bildirdi.

Demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından birisinin de hür ve bağımsız basın olduğu hatırlatmasında da bulunan Emir Dağaşan yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: “İnsanların haber edinme ve yaşanan gelişmeleri öğrenme noktasında doldurulamaz bir yeri olan basın yayın organlarının sunmuş olduğu hizmet vatandaşlar açısından da önemi yadsınamaz evrensel bir hak olarak karşımıza çıkmaktadır. Kapanan basın yayın organları nedeniyle işsiz kalan basın çalışanları, olumsuz şartlar altında, düşük ücretlerle, can güvenliği olmayan çatışma alanlarında her türlü tehlikeye rağmen görevlerini layıkıyla yerine getirmeye çalışmaktadır. Basın çalışanlarının yaşadığı sorunlar, dünyanın her yerinde kaçırılan, vurulan, öldürülen gazetecilerin varlığı bizleri ziyadesiyle üzmektedir.

Bu gibi olumsuz şartlar altında kutladığımız 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde vatandaşın haber alma hakkını yerine getirmek için cansiperane bir mücadele veren, her ortamda bizlerin ve toplum vicdanının sesi olan bütün basın çalışanlarının bu anlamlı gününü kutluyor, tüm sorunlarının bir an önce çözüme kavuşmasını temenni ediyorum”

(Volkan SINAYUÇ)