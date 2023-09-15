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Başkan Erzen, Çorum Valiliği görevine atanan Doç. Dr. Zülkif Dağlı’yı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Cemiyet Başkanı Şevket Erzen’in öncülüğündeki ziyarete Onursal Başkan Mehmet Yolyapar, Cemiyet Başkan Yardımcısı Bülent Özkaleli ile Yönetim Kurulu Üyeleri Taner Şimşek, Nihat Karalar ve Mustafa Burak Yalçın da katıldı.

Basın İlan Kurumu (BİK) Çorum Şube Müdürü Osman Bolluk’un da katıldığı ziyarette Cemiyet Başkanı Şevket Erzen, Vali Dağlı’ya Çorum basını hakkında bilgiler verdi.

Erzen, “Kadirşinas insanlarımızın yaşadığı medeniyetin beşiği ve Anadolu Kaplanı olarak bilinen Çorum’umuza hoş geldiniz. Valimizin daha önceki görev yaptığı yerlerde önemli projelere imza atması ve başarılarıyla anılması ilimiz adına bizleri sevindirmiştir. Umut ediyoruz ki aynı başarılı çalışmaları ilimizde de sürdürecektir. Bizleri kabulünden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

VALİ DAĞLI’DAN ÇORUM BASININA ÖVGÜ

Ziyarette konuşan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, basının da bir kamu görevi yürüttüğünü belirterek, basının kamu yöneticileri ile vatandaşlar arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini vurguladı.

Basın ile her zaman diyalog içerisinde olacaklarını dile getiren Vali Dağlı, “Çorum’da böyle güçlü bir basın sektörünün olduğunu tahmin edemiyordum. Çorum’da basının birlik ve beraberlik içerisinde güçlü bir yapıya sahip olması sevindiricidir. Görev yaptığım gerek Düzce’de gerek ise Samsun’da basın kuruluşları ile hep diyalog içerisinde olmaya çalıştım. Çorum’da da aynı anlayış içerisinde basın ile diyaloğumuz sürecek” diye konuştu.

Cemiyet Başkanı Erzen de bu güzel ifadelerden dolayı Vali Dağlı’ya teşekkür ederken, yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erzen ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.