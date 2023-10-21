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Posta gazetesi, başyazarı Rauf Tamer’in bugün evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede öldüğünü duyurdu.

RAUF TAMER KİMDİR?

1937’de Sivas’ta dünyaya gelen Rauf Tamer, Bursa Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu.

1959’da Cumhuriyet gazetesinde spor muhabirliğiyle meslek hayatına başlayan Tamer, Ekspres, Tasvir, Yeni İstanbul, Tercüman, Hürriyet, Sabah ve Star’ın da aralarında bulunduğu pek çok gazetede görev yaptı.

64 yıllık gazeteci, uzun yıllardır Posta gazetesinde yazıyordu.