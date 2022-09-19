Mehmet Güley mesajında gazeteciler mesleğini öğrendiği ve 13 yıl boyunca çeşitli kademelerinde çalışmaktan mutluluk ve gurur duyduğunu belirttiği ÇORUM HABER’in kuruluş yıldönümünü yürekten kutladığını dile getirdi.

“Ömrünün yarım asrını aşık olduğu mesleğine adayan, kalbi her daim Çorum için Çorumlular için çarpan büyük ustam Mehmet Yolyapar abime sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum” görüşüne de yer veren Mehmet Güley sözlerini şöyle sürdürdü: “

ÇORUM HABER, bir ocaktır. ÇORUM HABER, bir tarihtir.

ÇORUM HABER, bir hafızadır. ÇORUM HABER, yol göstericidir.

ÇORUM HABER, basında öncüdür. ÇORUM HABER kentte birleştiricidir.

İyi ki ÇORUM HABER var. İyi ki varsın Mehmet Yolyapar. Saygılarımla”

(Haber Merkezi)

