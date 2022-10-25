Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye bir firma katıldı.

İlimiz Kıbrıs Caddesi ile Kavukçu Sokak arasında yeni açılan Garip Dede Sokak’ın refüj aydınlatması için 8 Adet 7,25+10 metre boyunda gövdesi ledsiz, saç motifi ledli logolu alüminyum aydınlatma direği 8 Adet 60 WattTedaş Tip Onaylı Led Armatür 8 Adet 10 WattTedaş Tip Onaylı Led Armatür ve direk alımını kapsayan, yaklaşık maliyeti de 206 bin 120 TL olan ihalede Ekon Araştırma Geliştirme Metal Elektrik Aydınlatma firmasınca 240 bin 480 TL teklif sunuldu.

Komisyon Başkanı Sayın teklif ve belgelerin incelenerek sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

