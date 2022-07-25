Anadolu Grubu şirketlerinden Çelik Motor’un markası Garenta; yeni bayi yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Antalya, İstanbul ve Bursa ile bayi sayısını arttıran, filosunda toplam 24 markanın 98 farklı modelini bulunduran Garenta, Çorum’da da faaliyete geçti. Garenta yeni bayileri ile araç kiralamak isteyen herkese müşteri odaklı anlayışla hizmet sunuyor.

Çorum’daki bayisiyle birlikte Türkiye genelinde 70’inci bayisini faaliyete geçiren Garenta, 2022 yılı sonuna kadar 80 bayiye ulaşmayı hedefliyor.

Garenta’dan araç kiralamak isteyenler www.garenta.com.tr adresi ve Garenta mobil uygulaması üzerinden rezervasyonlarını oluşturup işlemlerini hızlıca yapabiliyor.

Garenta Çorum bayisi, Gülabibey Mahallesi İnönü Caddesi No:95/A adresinde faaliyet gösteriyor. (Haber Merkezi)

