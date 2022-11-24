Ziyaretlere, Semra Şahin’in eşi, İlke Gıda ortaklarından Mehmet Şahin ile Semih Çalışkan ve Engin Dinçman da katıldılar.

Solucan gübresi üretimi ile ülke çapında büyük ilgi uyandıran iş kadını Semra Şahin, Ganalı konuklarla, tarım ve ticaret alanında yapılabilecek işbirliği olanaklarını değerlendirirken, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat da, konuklarına laboratuvar ve satış salonunu gezdirdi, Borsa’ya gelen ürünlerin elektronik ortamda satılana kadar hangi süreçlerden geçtiğini anlattı.

(Haber Merkezi)

