Ülkü Ocakları Çorum Şube Başkanı Orhan Tosik ile bir süre görüşen ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Türkiye Harp Malülü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Deniz, Ülkü Ocakları’na teşekkür belgesi verdi.

Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Galip Deniz’e teşekkür eden Orhan Tosik, “Şehit ailelerimizin takdirini kazanabilmek bizim için bu dünyadaki en büyük mükafattır. Canları pahasına vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletin huzur ve refahını savunan şühedaya ve onların kıymetli ailelerine bizler şükran borçluyuz. İnanıyor ve iman ediyoruz ki: ‘Şehitlerden 50 milyon bekçisi olan Aşılmaz bir kayadır bu ebedi vatan!” Bu vesileyle aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygıyla eğiliyor ve hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz” görüşünü dile getirdi.

(Volkan SINAYUÇ)

