Tesislerdeki Bülent Üstünel Sahası’nda, saat 14.00’te başlayan antrenmana tüm futbolcular katılırken, sakatlıkları bulunan futbolculardan Serkan Yavuz yine salonda kuvvet çalışması yaptı. Atakan Cangöz ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Cangöz, önceki günkü koşuya göre tempoyu biraz daha yükseltti.

Teknik direktör Tahsin Tam nezaretinde, ısınma ile başlayan antrenman, oyunsal yükleme çalışmasıyla devam ederken, yarı sahadan biraz daha büyük bir alanda çift kale maçla sona erdi.

Arnavutköy Belediye’yi yenerek devre arasına moralli girmek isteyen ve bu doğrultuda tüm planların galibiyet üzerine yapıldığı Çorum FK, hazırlıklarına devam edecek.

(Hüseyin AŞKIN)

