Çorum Oto Galericiler Derneği Başkanı Fahri Yandık, Dernek yöneticileri Erkan Özbal, Asım Avcı, Feyzullah Özünel, Emin Kantar ve Sinan Dalgıç, geçtiğimiz aylarda düzenlenen genel kurullarda göreve seçilen Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Çorum Taksiciler Minibüscüler ve Servisciler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Çorum Şoförler Odası Başkanı Tahsin Şahin’i ziyaret ederek yeniden göreve seçilmelerinden dolayı kutladı.

Gür, Gayretli ve Şahin’e önümüzdeki dönem için başarı dileklerini ileterek kutlayan Yandık, galerici esnafına yeni kazandırılacak olan 2. Oto Galericiler Sitesi ile ilgili de istişarelerde bulundu. Sektörün ve esnafın sorunlarının masaya yatırıldığı ziyaretlerle ilgili Gür, Şahin ve Gayretli, heyete teşekkür etti.

Çorum Oto Galericiler Derneği Başkanı Fahri Yandık ve yönetimi ayrıca Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ve Başkan Yardımcısı Turgut İlgü ile bir süre görüştü.



(Volkan SINAYUÇ)