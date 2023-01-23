Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadyumu’nun tribünlerinin yıkılmasının ardından gözler 1 ve 2 No’lu Sentetik sahalara çevrilmişti. Geçtiğimiz hafta saha çevresindeki ek binaların yıkımına başlayan Çorum Belediyesi’nin bu hafta içi de sahaların yıkımına başlanacağı öğrenildi. Yıkım işlemleri öncesi Çorumspor’un eski futbolcularından Salih Öztürk, Kenan Aşkan, Vedat Aşkan, Nedim Köseoğlu, Yaşar Kabakçı ve Buğra Erdoğan ortak bir basın açıklaması yaptılar. Saat 11.00’de 1 No’lu Sentetik Saha’da gerçekleşen eyleme, eski futbolcuların yanı sıra eski Çorumspor Başkanı Tuncay Yılmaz, kulüp temsilcileri, antrenörler ve çok sayıda genç futbolcular katıldı.

‘SAHALARIN YIKILMASINI İSTEMİYORUZ’

Eski futbolculardan Buğra Erdoğan, Çorum futbolunun kalbi olan 1 ve 2 No’lu Sentetik sahaların yıkılmasını istemediklerini söyledi. Yapılacak olan Millet Bahçesi içerisine 1 ve 2 No’lu sahalarının eklenmesi gerektiğine de vurgu yapan Erdoğan, “Biz bu sahalarda yetişmiş profesyonel futbolcular ve antrenörleriz. Bu sahalar Çorum’da kardeşliğin simgesi olan alanlardır. Şehrimizde yaşayan siyasi görüşü, mezhebi, dini, dili, ırkı farklı olan kişiler burada futbol kulübü altında buluşup, dost ve kardeş olurlar. Bu kardeşlik dostluk bağları da uzun süre devam eder. Bu sahalarda yetişen çocuklarımız devletine ve milletine her alanda faydalı bireyler olarak hayatlarını sürdürüyorlar. Bu yüzden sahaların yıkılmasını istemiyoruz. Bu ve birçok maddi manevi sebepten dolayı yapılacak olan Millet Bahçesi’ne 1 ve 2 No’lu Sentetik sahaların eklenmesini istiyoruz. Sahaların yıkılmaması için elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Yürekten gelen sesimizin yabana atılmaması gerektiğini söylüyoruz” dedi.

‘BİZ BU SAHALARDA FUTBOLCU OLDUK’

Buğra Erdoğan’ın konuşmasının ardından bir diğer eski Çorumspor’lu futbolcu Nedim Köseoğlu da çağrıda bulundu. Kendisinin ve diğer futbolcu arkadaşlarının da 1 ve 2 No’lu Saha’da yetiştiğine vurgu yapan Köseoğlu, “Biz bu sahalarda büyüdük. Bu sahalarda futbolcu olduk. Bu sahaların verdiği özgüven ile başka illere gidip ilimizi temsil ettik. Vedat Aşkan, Yaşar Kabakçı, Buğra Erdoğan ve Salih Öztürk gibi isimler bu sahalarda yetişti burada futbol oynadı. Bu kardeşlerim gibi yetişecek bir çok genç futbolcumuza olduğu gibi bu sahalara da sahip çıkılması gerekiyor. Bu saha, Yazı Çarşı’nın, Bahabey’in, Ulukavak’ın çocuğunu bir araya getiren bir saha. Rica ediyoruz bu sahalar elimizden alınmasın. Arkamız İtfaiye Parkı, hemen yanımız Yunus Emre ve Adil Candemir Parkı, aşağısı Pir Baba Çamlığı kısacası dört bir yanımız zaten park. Buraya park yapılmasın burası spor alanı olarak kalsın. Burada spor bittiği zaman çocuklarımız mahalle aralarında kötü alışkanlıklar edinecektir. Spor kötü alışkanlıklardan çocuklarımızı uzak tutar. Spor, sevgi kardeşlik ve dostluktur. Lütfen bu sahaya dokunulmasın” dedi.

‘SAHALAR YIKILIRSAÇORUM’DA FUTBOL KAN KAYBEDER’

Bir diğer eski futbolcu Yaşar Kabakçı ise, bu sahaların yıkılması durumunda yeni yapılan sahaların yetersiz kalacağını ifade etti.

Belediye’nin Çorum’a çok güzel sahalar kazandırdığını da belirten Kabakçı, “Bu kazandırılan sahaların yanı sıra bu 2 güzide futbol sahamızın da kalmasını istiyoruz. Çünkü, Çorum’un nüfusu arttı. Bu 2 sahayı yıkarsak diğer sahalar yetersiz kalabilir. Kaldıki, diğer sahalara anne ve babaların malum sebeplerden dolayı çocuklarını göndereceklerini düşünmüyorum. Bu açıdan bakınca futbolun kalbi olan bu 2 sahamıza lütfen dokunmayın. Yaptığınız güzel çalışmaların içine bu 2 sahamızı da ekleyin. Bu sahanın burada olması Çorum futbolunun kazanması demektir. Bu sahalar yıkılırsa Çorum’da futbol kan kaybeder” dedi.

KÜÇÜK FUTBOLCUDAN BAŞKAN AŞGIN’A ÇAĞRI

1 ve 2 No’lu Sentetik sahaların yıkılmaması için eyleme katılan Talha ismindeki küçük bir futbolcu Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a çağrıda bulundu.

1 ve 2 No’lu Sahaların yıkılmasının kendisini çok üzeceğini ifade eden küçük futbolcu, “Belediyemizden rica ediyorum. Lütfen bu sahalara dokunmayın. İtfaiye sahasına giderken köpeklerden çok korkuyoruz. Devane sahasına giderken ise trafiğin yoğunluğu ürkütüyor bizleri. Biz bu sahalarda futbol oynamak istiyoruz. Sayın başkanım lütfen bu sahaları elimizden almayın” dedi.

(Rıfat KARA)