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Havza Belediyespor ile Havza’da oynanan hazırlık maçından 2-1’lik galibiyetle ayrılan Gülabibey Gençlikspor’da Basın Sözcüsü Bahattin Uğudan açıklamalarda bulundu. Yeni sezonda yönetim olarak hedeflerini şampiyonluk olarak belirlediklerini ifade eden Uğudan, bu bağlamda da transfer yaptıklarını söyledi. Havza’da 2-1 kazandıkları hazırlık maçında skordan ziyade oynanan oyunun ilerisi için umut verici olduğunu ifade eden Bahattin Uğudan, “Belirlenen hedef doğrultusunda sıkı bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Havza maçıda kendimizi test etmek adına önemli bir maç oldu. Sezon başında yönetim kurulu olarak hedefimiz şampiyonluk olarak belirledik. Bu hedef doğrultusunda önce teknik heyetimizle anlaştık. Peşinden de takımımıza katkı sağlayacağına inandığımız futbolcuları kadromuza kattık. Lige sıkı hazırlanıyoruz. Bu bağlamda dün Samsun Amatör Lig takımlarından Havza Belediyespor ile bir hazırlık maçı oynadık. Sahadan 2-1 galip ayrılan taraf olduk. Bu maçta bizim için skordan çok ortaya konulacak olan mücadele daha da çok önemliydi. 90 dakika boyunca ortaya koyduğumuz mücadele ilerisi için gerçekten umut verici oldu. Biz durmadan ve yılmadan hedefimize varmak adına çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki, kendi ligimizde güçlü rakiplere karşı amansız mücadele vereceğiz" diye konuştu. Uğudan ayrıca, her konuda kendilerine destek olan ana sponsorumuz Namsan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Namlı'ya da teşekkür etti.