Çorum FK’nın genç golcülerinden Kıvanç Kaya’nın, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığı açıklandı.

2010 yılında İstanbul Bağcılarpor’dan amatör olarak Çorum FK altyapısına transfer edilen, 2017’de de Çorum FK’da profesyonelliğe adım atan Kıvanç Kaya, iki kez geçirdiği çapraz bağ ameliyatı sonrası bir türlü sahalara randımanlı şekilde dönemedi. Sezon başında önce 2.Lig ekibi Zonguldak Kömürspor’a, ardından transfer döneminin son gününde de 3.Lig ekibi Gümüşhanespor’a kiralanan Kıvanç, Gümüşhane ekibinde sadece 1 maçta 68 dakika forma şansı buldu.

24 yaşındaki Kıvanç Kaya’nın, geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle futbolculuk kariyerini noktaladığı belirtilirken, Çorum FK’nın altyapısında antrenör olarak göreve başladığı açıklandı.

56 MAÇ 12 GOL

Kıvanç Kaya, profesyonel futbolculuk kariyerinde, 2.Lig’de 27 karşılaşmada 9 gol, 3.Lig’de ise 24 maçta 3 gol atarken, Türkiye Kupası’nda da 5 maça çıktı.

(Hüseyin AŞKIN)

