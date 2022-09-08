Çorum Valiliğinin himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençli ve Spor İl Müdürlüğü ve Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) arasında uygulanacak olan “Futbol Kursları Düzenlemesine İlişkin İş Birliği Protokolü” imza töreni, Vali Mustafa Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

İmzalanan İş Birliği Protokolü ile 6-20 yaşları arasında bulunan çocuk ve gençler için futbol kursları düzenleneceğini ifade eden Vali Mustafa Çiftçi "Bir ülkenin en kıymetli sermayesi insanıdır, gençleridir, çocuklarıdır. Bütün gayretimiz onların en iyi şekilde yetişmesi, özgüven sahibi, ahlaklı, erdemli ve hayatta inisiyatif alabilecek dirayette bir vatandaş olmalarını temin etmek üzerinedir. Bu bağlamda Valilik olarak tüm vatandaşlarımızı gerek madde gerekse de teknolojik her türlü olumsuz bağımlılıktan korumak, sosyal yaşamlarına bir anlam ve değer katmak için bütün kurumlarımızla birlikte yürüttüğümüz gayretli çalışmalarımız kesintisiz bir şeklide devam ediyor. Sportif faaliyetler de bu çalışmalarımızın önemli bir parçasını oluşturuyor. Sporun çocuklarımıza kazandıracağı ahlakı, centilmenlik ruhunu ve disiplinli yaşama tarzını önemsiyoruz. Bu çerçevede bilhassa geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi alkol, uyuşturucu ve kumar gibi tehdit ve olumsuzluklardan, teknolojinin yanlış kullanımından kaynaklanan dijital bağımlılıklardan korumak, onların hem bedenen hem de ruhen sağlıklı ve ahlaklı birey olmalarına katkı sağlamak, kendilerini keşfetmelerine yardımcı olmak, içlerinde yetenekleriyle öne çıkanları da şehrimiz ve ülkemiz futboluna kazandırmak gayesiyle Valiliğimiz koordinesinde İş Birliği Protokolümüzü uygulamaya geçiriyoruz" dedi.

Valilik makam Odasında imzalanan iş birliği protokolü ile Çorum merkez ve ilçelerini kapsayacak şekilde 6-20 yaş arası çocuk ve gençlerimize yönelik olarak Halk Eğitimi Merkezleri üzerinden futbol kursları düzenlenmek suretiyle onları alkol, uyuşturucu ve kumar gibi bağımlılıklardan korumak, onların bedenen ve ruhen sağlıklı ve ahlaklı birey olmalarına katkı sağlamak ve yetenekli olanları da ülke futboluna kazandırmak amaçlandığı bildirildi.