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Geçtiğimiz haftalarda prömiyeri Duru Tiyatro’da gerçekleşen ve büyük beğeni toplayan oyunda Burcu Binici ve Onur Büyüktopçu’nun uyumları dikkat çekmiş ve büyük alkış almıştı.

Tek perdeden oluşan oyunda ortaya koydukları performans ile büyük beğeni toplayan ikiliyi izlemeye gelenler arasında ünlü isimler de yer almıştı. Ali Temiz ve Batuhan Mümünoğlu’nun yapımcılığını üstlendiği, oyunun yazarlığını Barbaros Uzunöner, yönetmenliğini Volkan Dinç, dekor tasarımını Cihan Aşar, hareket düzenini Ali Ertekin, fotoğrafları Ozan Güzelce, afiş tasarımını Ahmet Can Üneş, ses ve ışık görevini Gökhan Kanur yaparken, genel koordinatörlüğünü ise Irmak Uzun üstlendi.

Oyunun biletleri ise İmalathane Sanat, Devlet Tiyatro Salonu gişeleri ve www.biletinial.com adresinden temin edilebilecek.