Forbes ‘dünyanın en zengin insanları’ listesini yayınladı. Açıklanan listeyle Türkiye’nin en zengin isimleri de belli oldu.

SON SIRAYI ŞAHENK VE ILICAK PAYLAŞTI

Tele1’in aktardığına göre, listenin son sırasını Filiz Gıda’nın kurusucu Filiz Şahenk ve Rönesans Holding’in yönetim kurulu başkanı Erman Ilıcak paylaştı. Türkiye’nin en zengin 3. kadını da olan Filiz Şahenk ve Erman Ilıcak’ın güncel serveti 2,3 milyar dolar değerinde.

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Faik Şahenk ve Aksa Jeneratör’ün sahibi Şaban Cemil Kazancı’nın servetleri güncel listelere göre 2.5 milyar dolar.

Koç Holding’in onursal başkanı Mustafa Rahmi Koç’un serveti güncel listelere göre 2,7 milyar dolar.

Şu anda Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç’ın serveti güncel listelere göre 2,9 milyar dolar.

TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN KADINI

Türkiye’nin en zengin kadını olma unvanına sahip Koç Holding yönetim kurulu üyesi olan Semahat Sevim Arsel’in serveti güncel listelere göre serveti 3 milyar dolar civarında.

Kardeşi İbrahim Erdemlioğlu ile birlikte Merinos Halı’nın ardından halı polyesteri üreten SASA’nın ortaklarından olan Ali Erdemlioğlu’nun güncel listelere göre serveti 4,7 milyar dolar civarında.

MURAT ÜLKER BİRİNCİLİĞİ DEVRETTİ

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’in serveti 5 milyar dolar civarında.

Forbes listesine göre Türkiye’nin en zengin iş insanı İbrahim Erdemoğlu. Merinos Halı’yı kuran ve Erdemoğlu Holding’in sahibi olan İbrahim Erdemoğlu’nun Forbes listesine göre serveti 5,3 milyar dolar seviyelerinde.