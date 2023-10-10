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Efsane folklorcu Bahri Ertek, 10 Ekim 2013 tarihinde böbrek yetmezliği nedeniyle 70 yaşında hayata veda etmişti.

Din görevlisi Abdülhamit Çıplak, Kur’an okuyarak katılımcılara dua ettirdi.

Devlet Halk Dansları Topluluğu Kurucusu ve Genel Yönetmeni, Devlet Sanatçısı, Çorum’un Fahri Hemşehrisi Mustafa Turan ile merhum Bahri Ertek’in yakın arkadaşlarından Mehmet Yolyapar, kısa birer konuşma yaptılar.

Daha sonra kabrine çiçekler bırakıldı.

Ulumezar çıkışı da, gelenek olduğu üzere, anma toplantısına katılanlara Erdal’ın ünlü tandır kebabı ikram edildi.