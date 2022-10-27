Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Curling İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen Cumhuriyet Kupası Floor Curling turnuvasında heyecan sona erdi. Gençler ve yıldızlar (kız-erkek) olmak üzere 2 kategoride gerçekleşen turnuvada gençlerde 10, yıldızlarda ise 17 takım mücadele etti. Buhara Kültür Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalar sonunda genç kızlarda Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyonluk ipini göğüslerken, Buharaevler Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi ikinci, Mehmetçik Anadolu Lisesi üçüncü, Güzel Sanatlar Lisesi ise dördüncülük kupasının sahibi oldu. Genç erkeklerde ise Spor Lisesi B takımı birinci, Spor Lisesi A takımı ikinci, Güzel Sanatlar Lisesi A takımı üçüncü, Güzel Sanatlar Lisesi B takımı ise dördüncülüğü elde etti.

Yıldız kızlar kategorisinde ise birincilik kürsüsüne Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu A takımı çıkarken, Sultan Abdulhamid Han Ortaokulu B takımı ikinci, Sultan Abdulhamid Han Ortaokulu A takımı ise üçüncülüğü elde etti. Yıldız erkeklerde Sultan Abdulhamid Han Ortaokulu birinci, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ikinci, Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu üçüncü, Gazipaşa Ortaokulu ise dördüncü olarak tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, sporculara ise madalya verildi.



(Rıfat KARA)

