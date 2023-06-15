Curling İl Temsilcisi Şeyda Topuz koordinatörlüğünde start alan 1.Kademe Antrenörlük kursuna 34 antrenör katıldı. Kursun teorik dersleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda, uygulama dersleri ise Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapılacak. Türkiye Curling Federasyonu Floor Curling Gelişim Kurulu Üyesi Sami Doğdu ve 2.Kademe Floor Curling antrenörü Emine Doğdu tarafından verilen kurs 17 Haziran’da sona erecek. Kurs sonunda düzenlenecek sınavda başarılı olanlara antrenörlük belgesi verilecek.

ÇAĞLAR’DAN ZİYARET

Curling branşına ilgisi ile bilinen Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, önceki gün Tevfik Kış Spor Salonu’nda gerçekleşen uygulama derslerini ziyaret etti. İl Temsilcisi Şeyda Topuz’dan kursun son durumu hakkında bilgi alan Çağlar, Spor Şube Müdürü Rıfat Ceylan ile maç yaparak stres atmayı da ihmal etmedi.