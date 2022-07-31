Fizyoterapist Mahmut Gençkurt’un sahibi olduğu Fizyomg Fizyoterapi ve Sağlıklı Yaşam Danışmanlık Merkezi, düzenlenen törenle birlikte hizmete açıldı.

Ünlü sunucu Zahide Yetiş’in de katıldığı açılışta bir birinden renkli anlar yaşandı.

Çepni Mahallesi Akşemseddin Caddesi No: 4 Yunus19 AVM 1. katında hizmete giren Fizyomg Fizyoterapi ve Sağlıklı Yaşam Danışmanlık Merkezi'nin açılışına Zahide Yetiş’in yanı sıra AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 19. Dönem Çorum Milletvekili Adnan Türkoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter ve çok sayıda davetli katıldı.

Fizyoterapist Mahmut Gençkurt, fizyoterapist Senanur Aslan ve fitnes plates hocası Mine Arat’ın birlikte hizmet vereceği Fizyomg Fizyoterapi ve Sağlıklı Yaşam Danışmanlık Merkezi’nde; Bel ve Boyun Fıtığı, Omuz ve Sırt, Diz Ağrıları, Eklem Kireçlenmesi, Sinir Sıkışması, Fibromiyalji, Boyun Düzleşmesi, Epikondilit ile Manuel Terapi ve Gtos Terapiyle tek seansa kadar hızlı çözümler sunulacak. (Taner ŞİMŞEK)