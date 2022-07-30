Fizyoterapist Mahmut Gençkurt'un sahibi olduğu Fizyomg Fizyoterapi ve Sağlıklı Yaşam Danışmanlık Merkezi'nin açılışına ünlü sunucu Zahide Yetiş katılacak.

Fizyomg Fizyoterapi ve Sağlıklı Yaşam Danışmanlık Merkezi'nin açılışı bugün saat 14.00'de Çepni Mahallesi Akşemseddin Caddesi No: 4 Yunus19 AVM 1. katında hizmete girecek. Ünlü ve sevilen sunucu Zahide Yetiş'in katılımları ile yapılacak olan açılışa tüm Çorum halkı davet edildi.

Fizyoterapi ve Sağlıklı Yaşam Danışmanlık Merkezi'nde GTOS Terapi, başta bel ve boyun fıtığı olmak üzere tüm iskelet-kas sistemi rahatsızlıklarında başarılıyla uygulanıyor. Kas iskelet problemlerinin tedavisi için Fizyoterapi ve Sağlıklı Yaşam Danışmanlık Merkezi'ne başvurulabilir. (Haber Merkezi)