ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Rize ili Ardeşen Belediyesi, "Fırtına Vadisi Turizme Kazandırılıyor" projesi kapsamında ihaleye çıktı. Yapım ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Yaklaşık 26.000 metrekare rekreasyon alanının yeniden düzenlenmesi, satış reyonlarının eklenmesi ve park objelerinin yenilenmesini kapsayan ihalede son teklif verme tarihi 28 Aralık 2012 olarak açıklandı.

İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

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