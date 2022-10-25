İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen eğitime fırıncı esnafının katılımı yoğun oldu.

ÇESOB’ta gerçekleştirilen eğitime Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Sekreteri Esra Yılmazer, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Koordinatörü Kenan Kalk, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şube Müdürü Alaattin Bal, Çorum Fırıncılar, Simitçiler ve Leblebiciler Odası Başkanı Seyit Arslan ile fırıncı esnafı katıldı.

ÇESOB Başkanı Gür, hijyen eğitiminin önemine dikkat çekerek, eğitim sonrasında yapılacak sınavın ardından verilecek belgenin ise artık zorunlu hale geldiğini söyledi.

Belgesi olmayanların cezai işlemle karşı karşıya kalabileceklerini anımsatan Gür, “Herhangi bir cezai işleme maruz kalmamak için sınava girip bu belgeyi mutlaka almalısınız” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından program, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şube Müdürlüğü yetkililerinin verdiği eğitim ile devam etti.

Eğitimde “gıdalarda riskler, bulaşma kaynakları, bozulmalar, ekmek fırınlarında hijyen ve sanitasyon, gıda infeksiyonu ve zehirlenmeler, ekmek ve ekmek çeşitleri ile ilgili mevzuat, tam buğday ekmeğinin önemi ve ekmek israfının azaltılması” konularında bilgiler verildi.

Eğitimler sonunda katılımcılar sınavdan geçirildi.

(Taner ŞİMŞEK)

