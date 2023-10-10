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Olay 2 gün önce İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre aralarında önceden husumet bulunan ve caddede karşılaşan Emirhan B.(19) ile Emirhan S.(17) tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emirhan B., üzerinde taşıdığı ekmek bıçağı ile Emirhan S.’yi bıçakladı.

Ağır yaralanan Emirhan S., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Yaralı gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayı gerçekleştirdikten sonra firar eden Emirhan B., ise polis ekiplerince suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.