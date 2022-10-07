Final Eğitim Kurumları Rehber Öğretmeni Elif Coşkun, çevrim içi veli seminerlerinin duayen eğitimciler tarafından gerçekleştirileceğini belirterek, öğrenciyi ve aileyi ilgilendiren böylesine önemli konuların işleneceği seminerleri tüm anne ve babaların dikkatle takip ederek yararlanmalarını beklediklerini söyledi.

Rehberlik Sorumlusu Elif Coşkun, “Seminerlerimiz Final Akademi Anadolu lisesi ve Final Kursumuzun saygıdeğer velileri, Çorumlu anne babalar için YouTube hesabımızdan (https://www.youtube.com/FinalOkullariResmi ) belirtilen gün ve saatlerde yayınlanacaktır.” dedi. (Aliye ÖNCAL)

