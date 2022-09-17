Final Eğitim Kurumları Rehber Öğretmeni Elif Coşkun okulun 11 ve 12.sınıf öğrencilerine yönelik sınav sistemleriyle ilgili seminer çalışması yaptı. Coşkun, ilk defa ÖSYM sistemiyle karşılaşan öğrencilerin neleri bilmeleri gerektiğini, hangi süreçlerden geçeceklerini, sorumlu olacakları sınavları, bu sınavların başvuru süreçlerini, ÖSYM ile ilgili bilinmesi gereken ilk ve temel bilgileri aktardı.

Ayrıca öğrencilere 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin sorumlu olacağı KPSS Ortaöğretim, Milli Savunma Üniversitesi ve Yükseköğretim Kurumları Sınavlarına girebilecekleri bilgisi de verildi. Öğrencilere yapılan “Sınav Sistemi Sunumu”nda Ortaöğretim KPSS başvurularının başlaması üzerine durularak her sınav ve dinamiğinin farklı olduğu açıkladı.

Final Eğitim Kurumlarında öğrencilere yönelik eğitim seminerlerinin süreceği de dile getirildi.

(Uğur GÖRKEM)

