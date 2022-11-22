Final Akademi Anadolu Lisesi Rehber Öğretmeni Elif Coşkun gözetiminde ara tatilde bir yandan derslerin sürdürüldüğü, diğer taraftan ise etüt çalışmaları ve rehberlik seminerleri yapıldığı belirtildi.

Tüm öğrenci gruplarına yönelik düzenlenen rehberlik çalışmasında öğrencilere Liselere Giriş Sınavı ile Yükseköğretime Geçiş Sınavı tanıtımı yapılarak “Etkili test çözme teknikleri” anlatıldı. Rehber Öğretmen Elif Coşkun bu çalışmaların öğrencilerin başarısına katkı sağlayacağını söyledi.



(Volkan SINAYUÇ)

