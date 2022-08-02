Voleybol antrenörleri Deniz Kılıç ve Derya Kaya önderliğinde filenin küçük sultanları yaz sezonunu dolu dolu geçiriyor.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde başlatılan Yaz Spor Okulları’nda çalışmalar aralıksız devam ediyor. 33 branşta başlatılan yaz sezonu programında kuşkusuz en fazla ilgi voleybol branşına gösteriliyor. Voleybol antrenörleri Deniz Kılıç ve Derya Kaya önderliğinde Atatürk Spor Salonu’nda 100’e yakın sporcu antrenman yaparak voleybol branşını tanımaya çalışırken, kendini bu alanda geliştirmek için de sıkı bir programından geçiyor. 2004-2009 doğumlu sporculara yönelik başlatılan yaz spor voleybol okulunda voleybolun temel teknikleri sporculara uygulamalı olarak anlatılıyor.

Konu hakkında açıklama yapan antrenör Deniz Kılıç, yaz spor okulunun oldukça verimli geçtiğini belirtirken, sporcuların kış ayında yapılacak okul sporları ve kulüplerarası organizasyonlarda bu çalışmanın meyvesini alacaklarını ifade etti. 100’e yakın sporcu ile haftanın 2 günü antrenman yaptıklarını da vurgu yapan Kılıç, “Yaz spor okulumuzda sadece spora yönelik çalışmalarımız olmuyor. Sporcularımızı hem sosyal, hem de psikolojik olarak geleceğe daha iyi hazırlamak için çaba sarfediyoruz. Farklı okullardan öğrenciler burada toplanarak birbirlerini tanıma, kaynaşma gibi etkinlikleri de yaparak öğrenciler arasında iyi bir iletişim kurmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

(Yeriş KUŞCU)