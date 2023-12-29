Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Erkekler Voleybol İl Birinciliği'nde heyecan sona erdi. 8 takımın 2 grupta mücadelesi ile başlayan il birinciliğinde daha sonra grubunu ilk iki sırada tamamlayan 4 takım final grubunda mücadele etti. Tek devreli lig statüsüne göre oynanan final grubu maçları sonunda 3'de 3 yapan Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu şampiyonluk ipini göğüslerken, 6 puanı bulunan 23 Nisan Ortaokulu ikinci, 4 puanla Mustafa Kemal Ortaokulu ise üçüncülüğü elde etti.

Son maçların ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, sporculara ise madalya verildi.

