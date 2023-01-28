Çorum’un Kadınlar 2.Ligi’ndeki temsilcilerinden Osmancık Belediyespor ile Çorum Voleybol derbi maçta kozlarını paylaşacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 16.hafta maçında Osmancık Belediyespor ile Çorum Voleybol karşı karşıya gelecek. Lig’de hiçbir iddiası bulunmayan Osmancık Belediyespor, Çorum Voleybol karşısında prestij mücadelesi verirken, lige tutunmak isteyen Çorum Voleybol ise mutlak kazanmak zorunda. Yarın Osmancık İlçe Spor Salonu’nda oynanacak olan bu kritik karşılaşma saat 12.00’de başlayacak.

Sezonun ilk yarısında Çorum’da oynanan karşılaşmayı Osmancık temsilcisi 3-0’lık skorla kazanmayı başarmıştı.

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında ise 52 Çamlıkspor ile Sinop Ayancık Belediyespor ve Bordo-Mavi ile İskofyaspor kozlarını paylaşacak.



(Rıfat KARA)

